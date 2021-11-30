Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Набиуллина и Дерипаска публично поспорили о ставках и кредитах 13:43
Австрийский производитель знаменитых конфет «Моцарт» станет банкротом 13:39
Монсон назвал причину поражения Емельяненко от Сантоса 13:38
Названы машины, которые стали чаще перепродавать на фоне дефицита 13:36
В Германии назвали истерией заявления Кулебы об «угрозе вторжения» России... 13:35
В ОАЭ одобрили «Спутник Лайт» в качестве универсального бустера 13:26
Жена Левандовски о «Золотом мяче»: для меня мой муж лучше всех 13:26
Бывшая Шаляпина сдаст очередной тест на ДНК 13:23
В Москве закрыли парки из-за штормового предупреждения 13:22
Россияне захотели путешествие в подарок на Новый год 13:22

Обозреватель Bloomberg оценил перспективы распада США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Немедленного распада США ожидать не стоит, однако такую перспективу уже можно представить, чего не было еще на рубеже XXI века. Об этом написал обозреватель агентства Bloomberg Макс Гастингс, в своей работе он ссылается на данные опроса Университета Вирджинии.

Согласно этому исследованию, 52% избирателей бывшего президента США Дональда Трампа выступают за то, чтобы поддерживающие Республиканскую партию штаты вышли из состава страны и образовали отдельные государства. Такой же позиции придерживается 41% сторонников действующего американского лидера — демократа Джо Байдена.

Гастингс отметил, что американцы всегда разделялись по своим политическим взглядам и образу жизни. Автор считает, что для восстановления «мирного политического центра» необходимо выбрать политику разоружения граждан. При этом журналист обращает внимание, что жители Штатов не захотят идти на такой шаг.

Также Гастингс высказал мнение, что в основе американского раскола лежит расовая проблема, которая может привести к неминуемой беде.

Ранее американский журналист-аналитик Эрик Бест заявил, что страны Запада начали заниматься самоуничтожением. При этом он выразил мнение, что главная проблема США состоит в навязчивой идее гегемонии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть