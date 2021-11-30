Обозреватель Bloomberg оценил перспективы распада США

Немедленного распада США ожидать не стоит, однако такую перспективу уже можно представить, чего не было еще на рубеже XXI века. Об этом написал обозреватель агентства Bloomberg Макс Гастингс, в своей работе он ссылается на данные опроса Университета Вирджинии.

Согласно этому исследованию, 52% избирателей бывшего президента США Дональда Трампа выступают за то, чтобы поддерживающие Республиканскую партию штаты вышли из состава страны и образовали отдельные государства. Такой же позиции придерживается 41% сторонников действующего американского лидера — демократа Джо Байдена.

Гастингс отметил, что американцы всегда разделялись по своим политическим взглядам и образу жизни. Автор считает, что для восстановления «мирного политического центра» необходимо выбрать политику разоружения граждан. При этом журналист обращает внимание, что жители Штатов не захотят идти на такой шаг.

Также Гастингс высказал мнение, что в основе американского раскола лежит расовая проблема, которая может привести к неминуемой беде.

Ранее американский журналист-аналитик Эрик Бест заявил, что страны Запада начали заниматься самоуничтожением. При этом он выразил мнение, что главная проблема США состоит в навязчивой идее гегемонии.