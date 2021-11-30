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В Вене решили перезапустить две рабочие группы по ядерной сделке с Ираном

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В Вене участники заседания по ограничению иранской ядерной программы договорились работать над реализацией договоренностей и скорейшим решением вопросов, оставшихся с предыдущего раунда переговоров, об этом сообщили в МИД России.

«Подчеркнуто стремление в возможно короткие сроки выйти на результат. Достигнута договоренность о перезапуске двух экспертных рабочих групп по санкциям и ядерным вопросам. В целом старт переговоров оценивается участниками как положительный и конструктивный, внушающий определенный оптимизм», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в США заявили, что не возлагают больших надежд на возобновление переговоров с Ираном по ограничению его ядерной программы и полагают, что Тегеран пока не готов к серьезным переговорам.

Стало известно, что Великобритания, Франция и Германия возвращаются к переговорам в Вене по упомянутой ядерной программе.

При этом страны выразили обеспокоенность тем, что «в течение более двух лет Иран продолжал систематическую ядерную эскалацию». По их утверждениям, сейчас у страны есть достаточный объем ядерных материалов, чтобы после дополнительного обогащения его хватило на производство более одного ядерного заряда.

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