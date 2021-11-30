Посол РФ в Вашингтоне: Россия выступает за обнуление всех дипломатических отношений с США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия выступает за обнуление вместе с США на взаимной основе всех дипломатических рестрикций последних лет. Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

«Мы — за честный и уважительный диалог по всем визовым «раздражителям». Уверены, что при наличии доброй воли все проблемы можно решить достаточно оперативно. Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет. Призываем Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий», — рассказал Антонов.

Ранее Антонов заявил, что Вашингтон «де-факто выдворяет» российских дипломатов.

По словам Антонова, Госдеп четко обозначил, что в случае отказа покинуть США 55 дипломатов из РФ будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий.

Антонов также призвал Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и «нормальной практике функционирования дипмиссий».