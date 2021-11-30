В МИД РФ обвинили Госдеп в искажении фактов при высылке российских дипломатов

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что госдепартамент Соединенных Штатов пытается ввести в заблуждение мировую общественность преднамеренно искажая факты о высылке российских дипломатов из страны. Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

«Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот. Подчеркну, что именно госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников Посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне», — отметил Антонов.

Он отметил, что в отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в Соединенных Штатах.

Ранее Антонов заявил, что опасно проверять прочность российской обороны и Россия не испугается потенциала НАТО.

Он подчеркнул, что такая позиция является «очень опасным заблуждением». По словам главы российского диппредставительства в Вашингтоне, обвинения, звучащие в адрес России со стороны Запада, являются стремлением оправдать провалы политики президента Украины Владимира Зеленского.