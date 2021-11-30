Посол РФ в США обвинил Госдеп в ультиматуме при высылке российских дипломатов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон «де-факто выдворяет» российских дипломатов. Об этом говорится на странице российской дипмиссии в Facebook.

По словам Антонова, Госдеп четко обозначил, что в случае отказа покинуть США 55 дипломатов из РФ будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий.

«Таким образом, речь идет о фактическом выдворении. Более того, США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства», — заявил дипломат.

Антонов также призвал Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и «нормальной практике функционирования дипмиссий».

Накануне Антонов рассказал о том, что в ближайшие семь месяцев более 50 российских дипломатов вместе с семьями вынужденно покинут США. По словам дипломата, американские власти намеренно разделяют российских дипломатов с семьями.

Вскоре в США прокомментировали высылку российских дипломатов.