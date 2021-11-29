В США прокомментировали высылку российских дипломатов

США настаивают на том, что предстоящий в 2022 году отъезд 54 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку либо карательную меру. Об этом заявила в среду на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

«Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», — сказала она.

По словам представителя Госдепа, США предъявляют российским дипломатам те же требования, что Россия предъявляет американским.

«Равно как РФ предоставляет нашим дипломатам трехлетний срок пребывания в стране, так же и США предупредили Россию около года назад, что ее дипломатам будет предоставлен аналогичный трехлетний срок пребывания», — указала она.

Портер также добавила, что Соединенные Штаты намерены продолжить контакты с Россией по визовым вопросам.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о том, что в ближайшие семь месяцев более 50 российских дипломатов вместе с семьями вынужденно покинут США. По словам Антонова, американские власти намеренно разделяют российских дипломатов с семьями.