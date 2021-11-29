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Лукашенко пришел в Минобороны с нестандартными погонами

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Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствовал на совещании в Министерстве обороны страны в военной форме с нестандартными погонами. Видеозапись фрагмента совещания разместили в Telegram-канале «Пул Первого».

На кадрах видно, что на погонах главы государства находятся не звезды, как у всех военнослужащих, а герб страны.

Это не первый раз, когда белорусский лидер появляется на публике в форме с нестандартными погонами. Например, в июне этого года он в такой же форме приехал в Могилевскую область. Годом ранее — на параде Победы 9 мая 2020 года — он находился в окружении военных при позолоченных погонах.

«Независимое военное обозрение» еще в 2004 году отмечало, что Лукашенко надевал на рабочие встречи военную форму и в начале 2000-х годов.

«Погоны у белорусского главнокомандующего без звезд, но зато с большими гербами посередине (прямо маршал или генералиссимус!); в этом году гербы от центра чуть смещены к краю погона. Пятнистая куртка на молнии в прошлом году была без шевронов, в этом обслуга, видимо, подсуетилась, пришила», — писало издание.

Ранее Лукашенко обвинил Запад в использовании мигрантов для сдерживания Белоруссии.

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