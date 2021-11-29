Лукашенко обвинил НАТО в «наглом» стягивании войск к границам Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что НАТО без предупреждения стягивает войска к белорусской границе, и поэтому стране нужны планы противодействия. Об этом сообщает «БелТА».

«Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого. Хотя по договорам они обязаны это делать <...> Вы должны их видеть, и у вас должны быть планы противодействия, не дай бог что. Мы не разворачиваем (я таких указаний не давал) свою группировку вооруженных сил. Но видеть мы должны. И предвидеть все. Чтобы нам не устроили там на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы», — подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко указал на участившиеся облеты вокруг Калининградской области самолетов-разведчиков и военные мероприятия на сопредельных территориях.

«Если, как заявляет министр обороны России, десятками самолетов они совершают облет российских границ и тренируют бомбометание (было заявлено о том, что отрабатывают ядерный удар по России), если на сопредельных территориях строятся рокадные дороги (о чем военные хорошо знают) и массово проводятся учения с переброской дополнительных войск к нашей границе (а их уже десятки тысяч), значит, это не зря, за этим что-то стоит», — сказал Лукашенко.

По его словам, ситуация вокруг Белоруссии является «звеном в общей цепи», вместе с ситуацией в черноморском бассейне, а также вопросами, связанными с Украиной, Польшей и странами Балтии.

На днях госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша может создать приграничный инцидент, который приведет к войне.