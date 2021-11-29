Вучич: Сербия сэкономила €1 млрд на газе благодаря договору с Россией

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия сэкономила около €1 млрд за счет выгодной цены на газ, которую назначили во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире телеканала Pink.

По его словам, на встрече с Путиным глава Сербии договорился о формуле, которая при цене нефти в $82-83 за баррель позволяет платить около $270-275 за 1 тысячу кубометров газа.

«Вы хоть понимаете, что цены составляют от 650 до 1 200 евро за 1 тысячу кубометров, а мы платим 270?» — отметил Вучич.

Ранее Вучич заявил, что США пытаются вытеснить Россию с газового рынка политическими методами.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с Вучичем заявил, что Москва и Белград договорятся о новых поставках газа. Позднее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Россия продлила на шесть месяцев Сербии цену на газ в $270 за 1 тыс. кубометров.

По словам президента Сербии, он также обсудил с Путиным долгосрочное соглашение по поставке газа, которое пока не подписано. Он добавил, что не имеет права обсуждать элементы договора, но после завершения шестимесячной стоимости на газ в $270 Сербия получит «исключительную цену на газ».