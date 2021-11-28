У Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство

Глава организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что консилиум врачей, занимающихся мониторингом лечения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, диагностировал у него посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом сообщает ТАСС.

«По предварительным результатам, о которых мы можем уже говорить, у пациента подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия. Наблюдается также и неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет также об энцефалопатии Вернике, что является результатом голодовки», — рассказала Джишкариани.

Она подчеркнула, что политик нуждается в стационарном мультидисциплинарном реабилитационном лечении.

Ранее лидер крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ника Мелия заявил, что Саакашвили недолго будет сидеть в тюрьме.

Он выразил уверенность в том, что Грузия вновь сможет «набраться сил» и двигаться вперед, тем самым намекнув на возможное повторение «революции роз».