Президент Литвы заявил, что военная интеграция РФ и Белоруссии угрожает странам НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом и руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что интеграция России и Белоруссии угрожает коллективной безопасности стран НАТО, в связи с чем альянс должен подкорректировать свою стратегию для возможного ответа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вызывает беспокойство и еще один процесс – полная военная интеграция Белоруссии в российские военные структуры и доктрины. Это несет новые вызовы коллективной безопасности НАТО, НАТО должна соответствующим образом подкорректировать свои планы, стратегию и тактику, должна быть готова к возможному ответу», — подчеркнул Науседа.

Он подчеркнул, что в случае дальнейшего усложнения ситуации в плане безопасности в балтийском регионе Литва планирует обратиться к союзным государствам и попросить консультации в соответствии с четвертой статьей НАТО.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что правительство республики не видит на польско-белорусской границе непосредственной военной угрозы и оснований задействовать 4-ю статью НАТО.