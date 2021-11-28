Глава МИД Венгрии: Европа не хочет войны между Россией и НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Европе никто не хотел начала конфликта между Россией и НАТО.

«Я думаю, и это мое личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы подобный конфликт начинался. Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают все возможное, чтобы избежать конфликта. Я вполне в этом уверен», — сказал он в интервью RT.

Министр добавил, что Венгрия, как член НАТО, имеет ряд обязательств, однако Будапешт будет «всеми силами» стараться предотвратить конфликт между североатлантическим альянсом и Москвой.

Также Сийярто обвинил страны западной Европы в лицемерии, в том числе по отношению к России. По его словам, большие и сильные страны могут позволить себе говорить иначе, чем поступать. Маленькие страны, такие как Венгрия, не могут себе этого позволить.