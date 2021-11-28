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В Киргизии задержаны участники попытки госпереворота

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов заявил о задержании трех кандидатов в депутатов, которых подозревают в подготовке к насильственному захвату власти. Об этом сообщает ТАСС.

«Сообщения о том, что они задержаны, соответствуют действительности, сейчас проводится следствие по этому факту», — сказал Иманкулов.

Ранее сообщалось, что три кандидата от киргизской Партии зеленых подозреваются в подготовке к насильственному захвату власти в республике. Об этом сообщил следователь Госкомитета Нацбезопасности Дамир Суваналиев.

Кроме того, Суваналиев обратился к ЦИК с просьбой дать согласие на задержание указанных лиц. После обсуждения Центризбирком одобрил просьбу следователя.

До этого Государственный комитет нацбезопасности Киргизии также заявил о том, что в стране предотвращена попытка государственного переворота.

В октябре 2020 года после парламентских выборов в республике прошли массовые протесты, которые закончились уже третьим по счету переворотом.

10 января в Киргизии прошли досрочные президентские выборы, а также референдум по поправкам в конституцию, инициированный Садыром Жапаровым. Результатом референдума стало решение о возвращении к президентской форме правления. Победу на выборах одержал Жапаров.

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