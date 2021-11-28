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Пушков заявил, что Украина «заслуживает» Зеленского

Сенатор прокомментировал нецензурные сожаления Дмитрия Гордона о том, что Украину обманули

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Владимир Трефилов/Reuters

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что Украина и жители этой страны обманули самих себя, когда выбрали президентом Владимира Зеленского.

Он прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который в матерных выражениях заявил, что Украину «обманули» с президентом.

«Странно слышать матерные ламентации вроде бы зрелого человека и известного на Украине обозревателя на тот счет, что их, то есть его и всех украинцев, вежливо говоря, обманули с Зеленским», — отметил Пушков.

Отвечая на вопрос Гордона о том, кто виноват в сложившейся ситуации, Пушков указал, что вина лежит на украинском обществе.

«Как всегда на Украине — в очередной раз. А почему? А потому что нет на Украине зрелой элиты. Нет ответственных политиков, которые способны продвигать страну вперед, тем более в атмосфере националистического угара и распевания песни «Батька наш Бандера». Украина имеет того президента, которого заслуживает», — резюмировал Пушков.

Ранее Дмитрий Гордо, заявил, что разочаровался в президенте Украины Владимире Зеленском и заявил, что ему осталось 2,5 года управлять страной.

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