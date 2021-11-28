На Барбадосе готовятся встретить принца Чарльза акцией протеста

Представитель кампании «Карибское движение за мир и интеграцию» Дэвид Денни заявил, что на Барбадосе готовится демонстрация протеста против прибытия наследника королевы Великобритании, принца Чарльза из-за того, что члены королевской семьи извлекли прибыль из рабства на Барбадосе, сообщает газета The Daily Mirror.

Денни заявил, что визит принца Чарльза является оскорблением для граждан Барбадоса, так как королевская семья Великобритании принимала участие в порабощении и эксплуатации населения острова.

«Барбадос не должен уважать семью, которая убивала и пытала наш народ во время рабства. Прибыль создала финансовые условия для королевской семьи, чтобы усилить свою власть», — заявил Денни.

Он также заявил, что Великобритания должна выплатить репарации за колониальное угнетение Барбадоса.

Ранее стало известно, что Барбадос снимет королеву Елизавету II с поста главы государства.