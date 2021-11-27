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В Совфеде объяснили несостоятельность призыва генсека НАТО к РФ по поводу Украины

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего российскую сторону к снижению напряженности в ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает RT.

По мнению сенатора, США своим поведением подтверждают свой «нелицеприятный статус». Кроме того, они являются «мировым лицедеем» и организовали переворот на украинской территории, якобы де-факто лишив Украину суверенитета. При этом в настоящее время Вашингтон пытается найти виноватых в той конфликтной ситуации, которая возникла, а НАТО является «инструментом обвинения».

«На этом фоне призывы к России генсека НАТО Йенса Столтенберга о так называемой «деэскалации ситуации вокруг Украины» выглядят цинично и крайне неправдоподобно», — разъяснила Ковитиди.

Ранее Столтенберг заявил, что применение Россией силы против Украины «будет иметь последствия и цену». Он подчеркнул, что Украина является «партнером НАТО», а не членом альянса и пятая статья Вашингтонского договора о коллективной обороне на Украину не распространяется. При этом он отметил, что НАТО и ее страны-члены оказывают ей значительную политическую и военную поддержку.

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