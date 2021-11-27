В США нашли скрытый смысл в размещении российских войск у границ с Украиной

Отправка Россией войск к границе с Украиной может быть сигналом со скрытым смыслом для Запада, сообщили в американском издании Bloomberg.

По мнению авторов статьи, Москва таким образом дает понять, что может применить силу.

Однако, уверены журналисты, такой исход маловероятен. По их мнению, Россия «не хочет начинать» конфликт на Украине, но должна продемонстрировать готовность «сражаться в случае необходимости». В этом, отмечают авторы Bloomberg, цель президента России Владимира Путина, который «отлично умеет блефовать и держать Запад в напряжении».

«Путин теперь рассматривает ответный удар как единственный язык, который понимает Запад», — пишет издание.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что главы МИД стран-членов НАТО готовятся обсудить тему российского военного присутствия близ границ с Украиной.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной для того, чтобы максимально поднять ставки в предстоящих переговорах.