Янукович не согласился со своим «самоустранением с должности президента»

Бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной рады Украины, он намерен оспорить законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности президента. Об этом сообщил его пресс-секретарь Юрий Кирасир в Facebook.

Он напомнил, что Постановление «О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначение внеочередных выборов президента Украины» было принято депутатами Верховной рады 22 февраля 2014 года. Кирасир назвал это решение «антиконституционным». по его словам, одни приняли его в состоянии «эйфории уверенности в своей безнаказанности», а другие — «в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами». Он подчеркнул, что этот документ можно назвать «Постановлением о государственном перевороте».

«В Верховной раде понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного президента путем импичмента не удастся, рассматривали два варианта: физически устранить Виктора Януковича или растоптав закон захватить власть. Парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем. И именно этот путь вверг Украину в катастрофу», — заявил пресс-секретарь Януковича.

Кирасир добавил, что украинский народ заплатил «ужасную цену» из-за захвата власти «кучкой авантюристов». Так, отметил он, Украина потеряла Крым, стала самым нищим государством в Европе, на Донбассе началась война, власти грабят собственный народ, который вынужден бежать из страны.

Ранее стало известно о завершении досудебного расследования в отношении Януковича и девяти бывших высокопоставленных чиновников по делу «евромайдана». Януковича обвиняют в создании ОПГ, члены которой причастны к совершению тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.