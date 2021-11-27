Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Литве заявили о готовности отразить вооруженное вторжение мигрантов 18:03
Шахтеры «Листвяжной» рассказали, как им «скручивали» счетчики... 18:02
Пьяный житель Геленджика избил беременную жену и заступившегося за нее ветерана МВД 18:01
Спаллетти: в России много клубов, которые знают, как вести себя в Европе, но... 17:58
Президент ЦСКА высказался о смерти молодого хоккеиста «Динамо» 17:44
Зеленский распорядился рассмотреть ужесточение правил въезда на Украину... 17:42
Новый штамм коронавируса добрался до Великобритании 17:40
Жену сотрудника правоохранительных органов госпитализировали с отравлением таллием 17:38
Главврач «Кащенко» раскрыл причины страха россиян перед вакцинацией 17:18
Умер актер из «Бандитского Петербурга» Виктор Терехов 17:18

Янукович не согласился со своим «самоустранением с должности президента»

Экс-президент Украины Янукович подал иск с целью признать незаконным его «самоустранение»

close
100%
Andrei Mosienko/AP

Бывший президент Украины Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной рады Украины, он намерен оспорить законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности президента. Об этом сообщил его пресс-секретарь Юрий Кирасир в Facebook.

Он напомнил, что Постановление «О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначение внеочередных выборов президента Украины» было принято депутатами Верховной рады 22 февраля 2014 года. Кирасир назвал это решение «антиконституционным». по его словам, одни приняли его в состоянии «эйфории уверенности в своей безнаказанности», а другие — «в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами». Он подчеркнул, что этот документ можно назвать «Постановлением о государственном перевороте».

«В Верховной раде понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного президента путем импичмента не удастся, рассматривали два варианта: физически устранить Виктора Януковича или растоптав закон захватить власть. Парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем. И именно этот путь вверг Украину в катастрофу», — заявил пресс-секретарь Януковича.

Кирасир добавил, что украинский народ заплатил «ужасную цену» из-за захвата власти «кучкой авантюристов». Так, отметил он, Украина потеряла Крым, стала самым нищим государством в Европе, на Донбассе началась война, власти грабят собственный народ, который вынужден бежать из страны.

Ранее стало известно о завершении досудебного расследования в отношении Януковича и девяти бывших высокопоставленных чиновников по делу «евромайдана». Януковича обвиняют в создании ОПГ, члены которой причастны к совершению тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть