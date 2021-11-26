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Путин напомнил об исторических связях России с Арменией и Азербайджаном

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном напомнил о глубоких исторических связях между государствами, которые надо поддерживать и развивать, сообщает РИА «Новости».

«Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторически связи. Не хотелось бы, чтобы они разрушались. А наоборот, мы должны стремится к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать», — сказал Путин.

В ходе переговоров российский лидер также отметил, что Армения и Азербайджан заинтересованы в нормализации обстановки на границе.

Кроме того, Путин также заявил, что в Карабахе создаются условия для будущей мирной жизни.

«Самое главное, что создаются условия для будущей нормальной мирной жизни. Вот что важно», — сказал президент России в начале переговоров.

По словам российского лидера нынешние трехсторонние переговоры необходимы для того, чтобы избежать инцидентов в Нагорном Карабахе.

В пятницу, 26 ноября, в Сочи проходит трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов (Агдамский район, Кельбаджарский район, Лачинский район) в регионе Азербайджану.

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Обострение ситуации в Нагорном Карабахе
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