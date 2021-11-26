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Премьеры Польши и Великобритании обсудили санкции в отношении Белоруссии и России

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что обсудил с британским коллегой Борисом Джонсоном «широкий набор санкций» в отношении Белоруссии и России, сообщает РИА «Новости».

«С Борисом Джонсоном мы обсуждали разные механизмы выхода из этого кризиса. К сожалению, одним из них является очень четкий, широкий набор санкций в отношении Белоруссии, а также, если будет нужно, в отношении России для того, чтобы не дошло до эскалации тех рисков, эскалации тех конфликтов», — сказал Моравецкий, выступая на брифинге в Лондоне после встречи с Джонсоном.

Польский премьер подчеркнул, что и Варшава, и Лондон считают РФ виноватой не только в миграционном кризисе на польско-белорусской границе, но и в нестабильной ситуации на Украине и Молдавии, а также росте цен на энергоносители в Европе.

Ранее Моравецкий заявлял, что Польша не хочет конфликта и введения новых санкций в отношении Белоруссии, но в то же время он отметил, что «рад» тому, что уже введенные в отношении авиакомпаний ограничения привели к «уменьшению напряжение на этом направлении» и тому, что «нет нового прибытия нелегальных мигрантов».

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

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Проблемы с мигрантами
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