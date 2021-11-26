В Германии переименовали казармы с именем гитлеровского летчика

В Германии переименовали казармы военно-воздушных сил в городе Аппен в честь летчика Юргена Шумана, который был убит в результате террористического акта в 1977 году. Об этом сообщает издание Eurasia Daily.

Все это время казармы подразделения носили имя летчика-героя нацистской Германии Ганса-Иоахима Марселя.

Марсель был известен тем, что во время Второй мировой войны уничтожил около 158 британских летчиков в ходе Африканской кампании.

Уполномоченная по делам бундесвера Ева Хегль заявила в прошлом году, что всеобщая воинская повинность затруднила бы распространение нацистских настроений в вооруженных силах Германии.