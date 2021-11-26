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Зеленский признался в чувстве стыда за операцию по задержанию ЧВК «Вагнер»

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РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с журналистами, транслируемой на официальном сайте президента заявил, что ему «стыдно за эпизод украинской разведки» с операцией по задержанию сотрудников ЧВК «Вагнер».

По словам президента, операция должна была пройти на борту самолета «Турецких авиалиний». Существовал риск того, что могли пострадать обычные пассажиры из разных стран. Пересказывая разговор с экс-председателем Главного управления разведки (ГУР) Василием Бурбой (одним из руководителей операции), Зеленский отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не должен был быть поставлен в известность, что было чревато большими рисками. Президент подчеркнул, что, будучи главнокомандующим, не стал утверждать операцию из-за отсутствия детальной проработки.

«После Америки он хочет меня поссорить, не только меня, втянуть Украину в огромный скандал с Эрдоганом. Эрдоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обговариваю такие вещи за закрытыми дверьми, такие вещи, и так он нам помогает, – я бы никогда не въехал в эту стену. Поэтому я и говорю: мы не проводили эту операцию. Нас втянули. И так и было», – подытожил Зеленский.

Отвечая на вопрос о деталях операции, президент назвал Бурбу «авантюристом и аферистом».

«Я никогда не хотел говорить о нем так. Но сейчас, когда его уволили. Ну, мелочный человек, который делает ремонты в Конче за 11 млн, СБУшник, который блокировал все. Я сделал выводы и хотел уволить этого человека. После этого объявляется, конечно же, Петр Алексеевич [Порошенко], за всем этим стоящий. Он хотел раскола наших отношений с США», — объяснил Зеленский во время беседы с журналистами.

Президент также заявил о запланированном на 1 декабря госперевороте, о предстоящих контактах с Россией и вероятности войны с РФ.

Ранее издания Bellingcat и The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признаны СМИ-иноагентами) опубликовали расследование о подготовке Украиной спецоперации по задержанию бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнера», воевавших в Донбассе.

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