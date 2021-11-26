Группа российских дипломатов вернутся из КНДР на поезде

Группа российских дипломатов, членов их семей и работников РЖД вернутся из Северной Кореи на поезде, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу представительства МИД РФ во Владивостоке Андрея Броварца.

«Двадцать два человека, не только сотрудники посольства, но и сотрудники РЖД поездом вернутся, скорее всего, сегодня ближе к ночи», — рассказал Броварец.

Россияне вернутся на родину на поезде, доберутся до станции за пограничной рекой Туманной на поезде, а затем отправятся до Владивостока на автобусе.

В прошлый раз российские дипломаты вернулись на родину на железнодорожной дрезине. Для этого им пришлось проехать 32 часа на поезде, два часа на автобусе до границы и затем самостоятельно толкать железнодорожную дрезину через границу.

Оказалось, что российские дипломаты сами приняли решение покинуть КНДР на дрезине, так как между странами было приостановлено железнодорожное сообщение, а альтернативный маршрут через КНР был перекрыт.