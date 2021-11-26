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Новая правящая коалиция Германии хочет упростить получение гражданства

Коалиция СДПГ и «зеленых» планирует упростить приобретение германского гражданства

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Reuters

Социал-демократическая партия Германии и «Союз 90/Зеленые», сформировавшие правящую коалицию в Бундестаге, планируют упростить приобретение германского гражданства — в том числе, допустить возможность наличия двойного гражданства, сообщает Reuters со ссылкой на коалиционное соглашение.

«Мы создаем современную правовую систему, касающуюся получения гражданства. Для этого мы сделаем возможным множественное [двойное] гражданство и упростим получение гражданства Германии», — указано в соглашении.

Срок проживания в Германии для получения гражданства предполагается сократить с восьми лет до пяти. Также планируется пересмотреть положения о приеме в гражданство детей, рожденных от иностранцев.

«Дети, рожденные в Германии от родителей-иностранцев, становятся гражданами ФРГ при рождении, если один из родителей проживал в Германии на законных основаниях в течение пяти лет», — указано в соглашении.

Ранее эксперт рассказал, за сколько мигранты незаконно приобретают российское гражданство.

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