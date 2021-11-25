Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Червиченко о поражении «Локомотива» в ЛЕ: немецкая банда похоронит... 23:21
В Госдуме решение по Рашкину объяснили запросом общества на справедливость... 23:20
Найден покинувший Россию рэпер Моргенштерн 23:16
Врачи нашли надежный индикатор риска смерти больного от COVID-19 23:14
МИД России обвинил США в «прессинге» русских американцев 23:06
В Грузии оштрафовали телеканал за ролик с портретом Путина 23:06
Названо самое популярное направление для школьного итогового сочинения 22:56
Черчесов оценил результат сборной России на Евро-2020 22:56
Губерниев о Белоруссии: разве биатлонисты не могут поддерживать Лукашенко? 22:49
RMF FM: Мигранты подняли бунт в центре для иностранцев в Польше 22:48

Милонов предрек Рашкину окончание карьеры депутата

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Зампред думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов считает, что наказание для депутата Валерия Рашкина, незаконно убившего лося, должен установить суд, однако в любом случае Рашкин лишится места в парламенте.

«Я думаю, он должен отвечать. Но не по полной, не по максимуму, а по закону. По совокупности обстоятельств пускай отвечает. Я думаю, что с депутатством на этом Рашкин распрощается. Если решение суда вступает в силу, он автоматически теряет этот мандат», — пояснил Милонов в беседе с «Газетой.Ru». 

При этом он предположил, что Рашкину присудят штраф.

«Есть штрафы. Я думаю, что вряд ли это будет лишение свободы», — отметил Милонов.

По его словам, главная вина Рашкина заключается не в том, что он убил лося, а в том, что он ехал пьяным, на что указывает отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

«Отказ от освидетельствования приравнивается к пьянству. У него была возможность пройти тест, это занимает ровно две минуты. Он отказался, потому что был, скорее всего, пьян. Для меня пьяный за рулем — это однозначно преступник. Слава Богу, он никого не сбил», — подчеркнул Милонов.

Он подчеркнул, что к Рашкину у него нет личной неприязни.

«Точно так же я бы требовал снятия неприкосновенности, если бы это бы единоросс. У нас с этим еще строже — если ты попался пьяным за рулем, даже без учета лося, тебя выгоняют из партии», — добавил Милонов.

Ранее Государственная дума поддержала представление генпрокурора Игоря Краснова о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. За данное решение проголосовало 343 депутата. Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов назвал итоги этого голосования «паскудством».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть