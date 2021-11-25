Милонов предрек Рашкину окончание карьеры депутата

Зампред думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов считает, что наказание для депутата Валерия Рашкина, незаконно убившего лося, должен установить суд, однако в любом случае Рашкин лишится места в парламенте.

«Я думаю, он должен отвечать. Но не по полной, не по максимуму, а по закону. По совокупности обстоятельств пускай отвечает. Я думаю, что с депутатством на этом Рашкин распрощается. Если решение суда вступает в силу, он автоматически теряет этот мандат», — пояснил Милонов в беседе с «Газетой.Ru».

При этом он предположил, что Рашкину присудят штраф.

«Есть штрафы. Я думаю, что вряд ли это будет лишение свободы», — отметил Милонов.

По его словам, главная вина Рашкина заключается не в том, что он убил лося, а в том, что он ехал пьяным, на что указывает отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

«Отказ от освидетельствования приравнивается к пьянству. У него была возможность пройти тест, это занимает ровно две минуты. Он отказался, потому что был, скорее всего, пьян. Для меня пьяный за рулем — это однозначно преступник. Слава Богу, он никого не сбил», — подчеркнул Милонов.

Он подчеркнул, что к Рашкину у него нет личной неприязни.

«Точно так же я бы требовал снятия неприкосновенности, если бы это бы единоросс. У нас с этим еще строже — если ты попался пьяным за рулем, даже без учета лося, тебя выгоняют из партии», — добавил Милонов.

Ранее Государственная дума поддержала представление генпрокурора Игоря Краснова о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. За данное решение проголосовало 343 депутата. Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов назвал итоги этого голосования «паскудством».