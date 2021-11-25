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Премьер Польши назвал «труднейший вызов десятилетия» для России

Премьер Польши Моравецкий предложил России держаться вместе в отношении «вызова» от Китая

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Ints Kalnins/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил России держаться вместе в отношении «вызова» со стороны Китая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на французскую газету Figaro.

«Я думаю, что россиянам стоит рассматривать Китай как их самый трудный вызов на ближайшие десятилетия, если не столетие. Россиянам стоит быть вместе с нами в этом вопросе», — рассказал Моравецкий.

Ранее премьер-министр Польши в ходе брифинга заявил, что к появлению высокой инфляции в странах Европы причастны «Газпром», «Северный поток — 2» и Россия.

Председатель польского правительства отметил, что рост цен в европейских странах вызван удорожанием топлива. По его словам, за высокие цены энергоносителей ответственны указанные российские компании и сама Москва.

«Отвечают те в Европейской народной партии, которые не только не заблокировали «Северный поток — 2», а способствовали постройке этого северного газопровода, который сегодня является элементом шантажа в руках президента (России Владимира) Путина», — добавил Моравецкий.

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