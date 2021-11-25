Меркель дала совет по урегулированию ситуации вокруг Украины

Врио канцлера Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине заявила о том, что в вопросе урегулирования ситуации вокруг Украины нужно «оставаться открытыми для диалога» между участниками, сообщает РИА «Новости».

«С моей точки зрения, двери для диалога должны всегда оставаться открытыми, так как санкции — это одно, но с другой стороны, надо всегда оставаться открытым для диалога и решать проблемы в рамках переговоров», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Меркель призвала Евросоюз демонстрировать единство в украинском конфликте, в том числе в вопросе новых санкций, которые могут быть введены в случае отсутствия прогресса в урегулировании.

15 ноября издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что власти США обсуждают с европейскими союзниками возможность введения новых санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины.