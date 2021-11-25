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В России захотели бороться с запретом георгиевской ленточки в мире

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Госдуме запланировали выработать меры по противодействию запрета георгиевской ленточки в других странах, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что тему запрета георгиевской ленты в странах Балтии поднял заместитель председателя Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов. Спикер Вячеслав Володин поддержал его в этом вопросе.

«Давайте поручим Комитету по международным делам, [его председателю] Слуцкому Леониду Эдуардовичу подготовить предложения в этой части, с тем, чтобы таких явлений не было в мире. Это неуважение к памяти тех, кто завоевал свободу, оставшись лежать в сырой земле», — сказал Володин.

До этого в ноябре парламент Литвы в окончательном чтении утвердил законопроект о запрете публичного использования георгиевской ленточки. Депутат латвийского Сейма, лидер партии «Согласие» Янис Урбанович считает, что «решение направлено против России, а не против самого символа», который с гордостью носили многие латвийские стрелки в Первую мировую войну.

Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в Москве. Черно-оранжевые ленты стали знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова спикера МИД России Марии Захаровой о реинкарнации фашизма в Латвии из-за запрета на георгиевские ленточки. Она также напомнила, что «георгиевской» является муаровая лента медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

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