Из Белоруссии в 2021 году выслали около 5 тысяч мигрантов

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в 2021 году в стране задержали более 11,5 тыс. нелегальных мигрантов, около 5 тыс. из них было выслано. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Около 5 тыс. отправлены за пределы страны и привлечены к различным видам ответственности. Поэтому мы противодействуем этому», — сказал он.

Ранее в Белоруссии пресс-служба следственного комитета сообщила об обнаружении беженцев из Ирака, у двух из которых диагностированы переломы конечностей. Заявление размещено на сайте ведомства.

Мигранты были обнаружены на участке погранзаставы «Песчатка» Каменецкого района. У 33-летнего и 51-летнего мужчин выявлены переломы ног.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, двоих человек госпитализировали. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что США вместе со своими европейскими партнерами готовят санкции в отношении Минска из-за ситуации на белорусско-польской границе. Это подтвердил глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.