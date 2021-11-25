Посол Японии в Кабуле провел переговоры с представителями талибов*

Посол Японии в Афганистане Такаси Окада в Кабул встретился с представителями движения «Талибан (организация, запрещенная ООН)» в ходе трехдневного визита в Кабул. Об этом сообщает РИА «Новости».

Окада призвал обеспечить безопасность для находящихся в стране японцев и реализовать возможность покинуть страну для тех, кто этого пожелает. Посол отметил важность соблюдения прав человека, в том числе этнических меньшинств и женщин, а также построения инклюзивной политической системы и недопущения превращения Афганистана в центр терроризма.

После этого генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство в настоящее время не планирует возобновлять работу посольства в Афганистане.

До этого представитель «Талибана» Забихулла Муджахид прокомментировал визит боевиков движения в Москву, состоявшийся в конце октября. По словам Муджахида, встреча талибов с российскими властями была посвящена сохранению стабильности в Афганистане, разморозке активов страны и поддержке ее в регионе — переговоры прошли успешно.

До этого сообщалось, что на востоке Афганистана, в провинции Лангман, вооруженные противники «Талибана» начали партизанскую войну, «чтобы обеспечить справедливость в стране и положить конец оккупации».

Борцы с талибами отметили, что поддерживают Фронт национального сопротивления, возглавляемый Ахмадом Масудом.