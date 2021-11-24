Эстония призвала Францию к совместным действиям по сдерживанию агрессии РФ

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже призвала предпринять совместные шаги по удержанию России от эскалации военной деятельности, направленной против Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В текущий момент самое главное - сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить военную эскалацию. Для этого необходимо совместно предпринять конкретные шаги, чтобы удержать Россию от дальнейшей эскалации», — рассказала Каллас.

Премьер-министр Эстонии и Макрон отметили, что внимательно следят за передвижением российских войск у границы с Украиной.

Каллас также подчеркнула, что «нет никаких признаков того, что гибридная атака Белоруссии на границе ЕС-НАТО идет на убыль, поскольку столь длительное противостояние отвечает интересам режима».

В Службе внешней разведки России назвали информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину «абсолютно ложной». Западная пресса все чаще пишет о якобы существующих у России планах вторжения на территорию Украины.

Очередная публикация на эту тему появилась в Bloomberg. Как сообщили агентству его источники, информация о таких намерениях Москвы есть у американской разведки. Вторгнуться на украинскую территорию Россия, согласно публикации, планирует в начале 2022 года с трех направлений: со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.