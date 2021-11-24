Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
У берегов Франции при крушении лодки погиб 31 человек 22:45
Тихонов о задержании тренера в аэропорту Пулково: я категорически против этих... 22:42
В МФТИ удивились решению США ввести против вуза санкции 22:32
В Минтруде пообещали выполнить майские указы президента до конца года 22:25
Тренер «Спартака» обвинил Спаллети во лжи и впредь отказался пожимать ему руку 22:21
Клинтон предупредила, что Россия может дестабилизировать доллар криптовалютой 22:11
Лучано Спаллети объяснил свой отказ пожать руку тренеру «Спартака» 21:59
В Минздраве заявили, что у многих детей в России COVID-19 протекает... 21:59
Грызлов: Киев перешел все грани разумного своими действиями 21:51
В Минздраве РФ заявили о безопасности вакцины для подростков «Спутник М» 21:49

Эстония призвала Францию к совместным действиям по сдерживанию агрессии РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже призвала предпринять совместные шаги по удержанию России от эскалации военной деятельности, направленной против Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В текущий момент самое главное - сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить военную эскалацию. Для этого необходимо совместно предпринять конкретные шаги, чтобы удержать Россию от дальнейшей эскалации», — рассказала Каллас.

Премьер-министр Эстонии и Макрон отметили, что внимательно следят за передвижением российских войск у границы с Украиной.

Каллас также подчеркнула, что «нет никаких признаков того, что гибридная атака Белоруссии на границе ЕС-НАТО идет на убыль, поскольку столь длительное противостояние отвечает интересам режима».

В Службе внешней разведки России назвали информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину «абсолютно ложной». Западная пресса все чаще пишет о якобы существующих у России планах вторжения на территорию Украины.

Очередная публикация на эту тему появилась в Bloomberg. Как сообщили агентству его источники, информация о таких намерениях Москвы есть у американской разведки. Вторгнуться на украинскую территорию Россия, согласно публикации, планирует в начале 2022 года с трех направлений: со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть