Грызлов: Киев перешел все грани разумного своими действиями

Украина перешла все грани разумного своими действиями в отношении Донбасса. Об этом заявил заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, сообщает РИА «Новости».

«Украинская власть своими действиями перешла все разумные границы, продолжая обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры Донбасса и одновременно бравируя в прессе применением запрещенных минскими соглашениями и соглашением о перемирии боевых БПЛА», — сказал российский постпред.

Грызлов также отметил, что Киев отказался рассматривать рекомендацию российской стороны по обсуждению имеющихся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса. При этом украинская сторона настаивала на обсуждении изолированного закона об особом статусе, «показавшем свою неэффективность», добавил он.

«Замечание Донецка и Луганска о нежелании Киева вести предписанный комплексом мер с марта 2015 года диалог о параметрах особого статуса было проигнорировано. Наша рекомендация сторонам обсудить имеющиеся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса была поддержана Донецком и Луганском, но отвергнута Киевом», — пояснил Грызлов.

Ранее украинские военные заявили, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, которые США поставили Украине в рамках пакета военной помощи, еще не применялись в зоне проведения операции Объединенных сил в Донбассе, о чем писало издание Military Times.

26 октября стало известно, что украинская армия впервые применила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе. На Украине также заявили, что не допускали никаких нарушений.