Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
У берегов Франции при крушении лодки погиб 31 человек 22:45
Тихонов о задержании тренера в аэропорту Пулково: я категорически против этих... 22:42
Эстония призвала Францию к совместным действиям по сдерживанию агрессии РФ 22:37
В МФТИ удивились решению США ввести против вуза санкции 22:32
В Минтруде пообещали выполнить майские указы президента до конца года 22:25
Тренер «Спартака» обвинил Спаллети во лжи и впредь отказался пожимать ему руку 22:21
Клинтон предупредила, что Россия может дестабилизировать доллар криптовалютой 22:11
Лучано Спаллети объяснил свой отказ пожать руку тренеру «Спартака» 21:59
В Минздраве заявили, что у многих детей в России COVID-19 протекает... 21:59
В Минздраве РФ заявили о безопасности вакцины для подростков «Спутник М» 21:49

Грызлов: Киев перешел все грани разумного своими действиями

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Украина перешла все грани разумного своими действиями в отношении Донбасса. Об этом заявил заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, сообщает РИА «Новости».

«Украинская власть своими действиями перешла все разумные границы, продолжая обстрелы мирных жителей и объектов инфраструктуры Донбасса и одновременно бравируя в прессе применением запрещенных минскими соглашениями и соглашением о перемирии боевых БПЛА», — сказал российский постпред.

Грызлов также отметил, что Киев отказался рассматривать рекомендацию российской стороны по обсуждению имеющихся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса. При этом украинская сторона настаивала на обсуждении изолированного закона об особом статусе, «показавшем свою неэффективность», добавил он.

«Замечание Донецка и Луганска о нежелании Киева вести предписанный комплексом мер с марта 2015 года диалог о параметрах особого статуса было проигнорировано. Наша рекомендация сторонам обсудить имеющиеся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса была поддержана Донецком и Луганском, но отвергнута Киевом», — пояснил Грызлов.

Ранее украинские военные заявили, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, которые США поставили Украине в рамках пакета военной помощи, еще не применялись в зоне проведения операции Объединенных сил в Донбассе, о чем писало издание Military Times.

26 октября стало известно, что украинская армия впервые применила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе. На Украине также заявили, что не допускали никаких нарушений.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть