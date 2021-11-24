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СНБО Украины нашел «русский след» на митингах против вакцинации в стране

СНБО Украины обвинил Россию в «информационной спецоперации» против вакцинации граждан

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РИА «Новости»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил, что митинг против вакцинации в Киеве – результат «российской информационной спецоперации, направленной на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Подтверждением реализации специальных информационных антивакцинаторских мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которого на плакатах «Стоп QR-код» разместили QR-код, дающий переход на вебсайт российской политической партии», - говорится в заявлении СНБО.

В совете отметили, что в соцсетях начали распространяться сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что свыше 16,3 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировали на Украине за 15 ноября, летальных исходов — 838.

За пандемию на Украине заразились 3 244 749 человек, выздоровели 2 664 373 человека. В общей сложности было 77 985 смертей в результате коронавируса.

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