Украинский депутат назвал нападение России на Украину спасением для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский мечтает о том, чтобы Россия напала на страну, потому что довел ее народ до отчаяния и не может это исправить, считает депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива, о чем он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал сообщения о стягивании российских войск к границе республики.

Подобный сценарий, по его мнению, станет единственным спасением для украинского президента, потому что очень скоро «озверевший от голода, нищеты и холода народ будет рвать эту власть на куски».

Полиция и военные при этом больше не буду подчиняться властям и защищать «комедиантов», убежден украинский нардеп.

Причем, как он считает, агрессия украинского народа в отношении властей обострится после новогодних праздников, когда люди съедят все запасы, протрезвеют от холода, а в телевизоре будут показывать виновных.

Вместе с тем депутат уверен, что сама Москва вторжения не планирует и просто терпеливо наблюдает за надвигающимся на Украину концом.

Ранее Киев призвали не паниковать перед «вторжением» России.