В Польше заявили об отсутствии лагерей мигрантов у границы

Пресс-секретарь Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович заявила, что у границы страны больше нет лагерей мигрантов. Об этом она сообщила журналистам, передает РИА «Новости».

«Нет. Мы не отмечаем. Если только где-то в глубине Белоруссии. Мы видим, что этих людей подводят к границе», — сказала она.

Ранее сообщалось, что США вместе со своими европейскими партнерами готовят санкции в отношении Минска из-за ситуации на белорусско-польской границе. Это подтвердил глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

Как отметил Прайс, Вашингтон и его союзники будут и дальше «оказывать давление» на белорусские власти.

До этого специальный представитель Соединенных Штатов по Белоруссии Джули Фишер заявила, что власти США и Евросоюза намерены вводить новые санкции против Минска в связи с ситуацией с мигрантами на ее границе с Польшей. По ее словам, Лукашенко «несет полную ответственность» за ситуацию на белорусско-польской границе.