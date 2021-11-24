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В Польше заявили об отсутствии лагерей мигрантов у границы

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@Straz_Graniczna/Twitter

Пресс-секретарь Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович заявила, что у границы страны больше нет лагерей мигрантов. Об этом она сообщила журналистам, передает РИА «Новости».

«Нет. Мы не отмечаем. Если только где-то в глубине Белоруссии. Мы видим, что этих людей подводят к границе», — сказала она.

Ранее сообщалось, что США вместе со своими европейскими партнерами готовят санкции в отношении Минска из-за ситуации на белорусско-польской границе. Это подтвердил глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

Как отметил Прайс, Вашингтон и его союзники будут и дальше «оказывать давление» на белорусские власти.

До этого специальный представитель Соединенных Штатов по Белоруссии Джули Фишер заявила, что власти США и Евросоюза намерены вводить новые санкции против Минска в связи с ситуацией с мигрантами на ее границе с Польшей. По ее словам, Лукашенко «несет полную ответственность» за ситуацию на белорусско-польской границе.

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