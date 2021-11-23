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В резиденции Джонсона прокомментировали внезапное откровение о Свинке Пеппе

Представитель Джонсона объяснил речь о Свинке Пеппе потерей в пространстве

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Jon Super/AP

В резиденции британского премьер-министра прокомментировали состоявшееся накануне выступление Бориса Джонсона, в котором он отвлекся на воспоминания о походе в парк развлечений «Мир Свинки Пеппы». Об этом сообщает газета Guardian.

«Он (за свою политическую карьеру — прим. ред.) произнес сотни речей. Я не вижу ничего необычного в том, что люди в редких случаях теряются в пространстве», — сказал представитель Джонсона.

Он отметил, что премьер-министр абсолютно здоров и не потерял хватку.

На Даунинг-стрит также отказались комментировать распространенное вещательной корпорацией «Би-би-си» сообщение о беспокойстве в кабинете министров из-за поведения Джонсона.

«Я видел несколько анонимных цитат, и, как вы понимаете, я не собираюсь отвечать анонимным источникам», — резюмировал представитель премьер-министра.

На выступлении перед британскими промышленниками в понедельник, 22 ноября, Джонсон 20 секунд рассказывал о «Мире Свинки Пеппы». Он поделился, что полюбил это место за безопасные улицы, дисциплину в школах и большой упор на новые системы общественного транспорта. Премьер-министр посоветовал собравшимся сходить в парк развлечений, несмотря на немного стереотипное отношение к папе Свину.

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