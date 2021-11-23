В Госдуме отреагировали на предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб и председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с телеканалом RT прокомментировали предложение председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, заявившего, что нужно отменить «пытку» школьников ЕГЭ и вернуть советскую систему образования.

Бессараб согласилась, что ЕГЭ — «это испытание и для нервов молодежи, и для нервов их родителей», отметив однако, что благодаря ему у многих выпускников появилась возможность поступить в «самые престижные ВУЗы».

«Такая дорога была объективно для них закрыта, когда были обычные экзамены, и мы сняли многие вопросы коррумпированности, в том числе в системе образования», — объяснила она.

По мнению Летковой ЕГЭ и ОГЭ нужно «изменить как минимум». Она добавила, что допустивший ошибку на ЕГЭ ребенок «может вообще перечеркнуть себе все будущее», и подчеркнула, что экзамен создает в обществе ненормальное напряжение — «безусловно, с этим нужно прощаться».

Детям нужно давать знания, а не заставлять их заучивать правильные ответы, резюмировала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ.

Ранее Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», предложил отменить ЕГЭ из-за чрезмерной трудности.