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Лавров обвинил Запад в политизации климатической повестки

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны предпринимают попытки политизировать климатические проблемы, с которыми столкнулось мировое сообщество. Слова главы внешнеполитического ведомства приводит РИА «Новости».

«Уже сегодня можно констатировать, что ряд влиятельных стран, в том числе ЕС, пытаются ее (климатическую повестку — прим. ред.) политизировать и использовать в качестве инструмента протекционизма», — сказал Лавров на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством».

Ранее российский министр иностранных дел, выступая на 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона, указал на экологические улучшения в районе Баренцева моря. Он отметил, что и для моря, и для региона в целом изменение климата остается одним из ключевых вызовов.

До этого президент России Владимир Путин обсудил климатические вопросы со спецпредставителем США Джоном Керри.

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