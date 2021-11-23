Киев призвали не паниковать перед «вторжением» России

Евросоюз и США помогут Киеву, если Россия пойдет на «провокацию» на юго-востоке Украины, заявил бывший глава украинского МИД Павел Климкин изданию «Обозреватель». По его словам, паниковать украинскому руководству пока не стоит.

«Военные аналитики, в частности британские, американские, говорят, что Путин будет готов примерно через два месяца к масштабным провокациям. Не нужно паниковать. Это не о том, что до Киева кто-нибудь дойдет. Но это о том, что (президент России Владимир) Путин теоретически может атаковать. Теоретически. Если мы ему позволим по нескольким направлениям», — отметил Климкин.

Однако, по его мнению, США и ЕС уже работают на опережение и не дадут совершить российской стороне какую-либо «атаку». С точки зрения Климкина, блицкриг против Украины точно провести не получится.

«Американцы сейчас работают на опережение, и это меня очень радует. Они обсуждают с европейцами пакет, который я бы назвал пакетом сдерживания. То есть, какие меры будут, если Путин пойдет вперед. Адские санкции или не адские — для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет <…> Блицкриг невозможен. Блицкриг против нас Путин никогда не выиграет, поскольку люди снова пойдут воевать за страну», — подчеркнул экс-министр.

Ранее в Верховной раде заявили, что Украина «воспользуется» Россией для начала войны.