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В МИД ФРГ оценили прогнозы о развале ЕС и НАТО

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МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что прогнозы о распаде Европейского союза (ЕС) и НАТО преувеличены, сообщает «Интерфакс».

«Многие прогнозы последних лет о распаде утрированы. Ни Европейский союз и НАТО, ни Запад не распался, как предсказывали многие», — сказал Маас на Берлинском форуме по международной политике.

По его словам Германия вместе с союзниками в ЕС и НАТО является активным участником глобального многостороннего сотрудничества.

«Наша (немецкая — Прим.ред.) экономика сильна, наше общество стабильно, наше государство способно к действию. С сильными партнерами и союзниками в Европейском союзе и НАТО мы принимаем активное участие в самых разных аспектах жизни в мире», — отметил Маас.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс может разместить ядерное оружие на территории Восточной Европы, если Германия откажется от предоставления своей территории своей территории для таких целей. В МИД РФ в свою очередь сообщили, что подобное заявление Столтенберга означает то, что для альянса больше нет основополагающего акта Россия-НАТО.

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