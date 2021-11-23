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Британские консерваторы огорчились рассказам Бориса Джонсона о cвинке Пеппе

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Jon Super/AP

В правящей Консервативной партии Великобритании с беспокойством наблюдают за действиями премьер-министра страны Бориса Джонсона, пишет The Guardian. По информации издания, депутаты засомневались в компетентности главы государства из-за его выступления на бизнес-конференции, в ходе которого он потерял текст своей речи и рассказывал участникам о посещении парка-развлечений «Мир свинке Пеппы», а также показал, как «рычит» мотор электрокаров Tesla.

Как отмечает газета, ряд консерваторов считают действия премьера «беспорядочными» и не исключают, что Джонсон постепенно теряет доверие своей собственной партии — некоторые депутаты прямо высказали свое разочарование после его скандального выступления перед представителями бизнеса.

Однако определенное смятение выступление премьера вызвало не только у политиков, но и бизнесменов. К примеру, председатель британской федерации малого бизнеса Майк Черри заявил, что не только эта речь, но и некоторые последние решения властей заставляют задуматься о том, не сбивается ли правительство с пути.

Ранее Борис Джонсон рассказал, что думает о свинке Пеппе. По его словам, мир этого мультипликационного персонажа — это «его место».

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