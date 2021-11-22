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Меркель провела телефонную беседу с Тихановской после разговора с Лукашенко

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И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела в понедельник, 22 ноября, телефонный разговор с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина Германии Штеффена Зайберта.

По его словам, стороны «обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в Белоруссии и сложной ситуации на границе с ЕС».

Меркель также напомнила о неизменной поддержке белорусского демократического движения и подчеркнула, что руководство Белоруссии должно положить конец репрессиям против оппозиции и независимых журналистов, освободить заключенных и «начать серьезный диалог с обществом».

Ранее сообщалось, что Меркель отвергла прием в Германию мигрантов, предложенных Лукашенко.

Во время беседы президент Белоруссии заявил, что если ЕС не хочет решать проблему миграционного кризиса, то Минск решит ее самостоятельно. Кроме того, Лукашенко назвал условие для переговоров с оппозицией и отказался считать осужденных за протесты политзаключенными.

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