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В Польше заявили, что кризис на границе с Белоруссией приведет к «чему-то худшему»

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BelTA/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге заявил о том, что миграционный кризис на границе с Белоруссией может стать прелюдией к «чему-то гораздо худшему», пишет Reuters.

По его словам, пограничная охрана Польши сообщает о том, что белорусские силы все еще перевозят мигрантов к границе. Моравецкий также указал на увеличение российского воинского контингента рядом с границей Украины, в также Белоруссии.

«Ситуация в Афганистане после захвата власти талибами (организация, запрещенная ООН) «может быть использована в качестве следующего этапа миграционного кризиса», — подчеркнул премьер-министр Польши.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

Ранее Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссо заявила о том, что ответственность за ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой несут белорусские власти.

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