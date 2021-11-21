Глава МИД Франции назвал Россию «невыносимым соседом», диалог с которым необходим

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала LCI назвал Россию «невыносимым соседом», но при этом подчеркнул необходимость диалога с Москвой.

«Россия — прежде всего, сосед. Это реальность, но география упряма, как вы знаете, а Россия не высказала своего намерения «переезжать». Порой соседи бывают невыносимы, бывают соседи, которые вас раздражают, но они остаются вашими соседями» — сказал он.

Вместе с тем Ле Дриан добавил, что Россия не заинтересована в том, чтобы Европа была сильной, в том числе в ее сильной позиции в Африке.

В этом контексте министр также напомнил о якобы присутствии российской ЧВК «Вагнер» в Мали, указав на то, что против них готовятся санкции со стороны ЕС.

12 ноября в здании МИД Франции состоялось заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. С российской стороны на встрече присутствовали главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Францию на заседании представили глава МИД Жан-Ив Ле Дриан и министр вооруженных сил Флоранс Парли.

Ранее Лавров заявил, что сообщения о российских частных военных компаниях (ЧВК) в Мали «высосаны из пальца».