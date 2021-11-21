МИД Франции призвал Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассчитывает, что президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией и окажет давление на Минск, сообщает РИА «Новости».

«У президента РФ Владимира Путина очень тесные отношения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, поэтому у него должны быть средства, чтобы действовать и оказать давление. Дипломатически или иными способами. Мы ожидаем, что Путин сможет это сделать», — сказал он.

15 ноября Путин провел с президентом Франции Эммануэлем Макроном телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили Украину и ситуацию на польско-белорусской границе. Стороны согласились в необходимости деэскалации миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Французский президент выразил солидарность с Польшей в ситуации с мигрантами и заявил о готовности помочь ей при необходимости.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе длится с лета, после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов.