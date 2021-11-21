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В Кремле оценили подаренную Эрдогану карту «тюркского мира» с регионами России

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@MHP_Bilgi/Twitter

Турецкие партнеры РФ развивают идею тюркского единства, и это нормально, но в Кремле сожалеют, что на карте нет большой красной звезды в центре тюркского мира, который исторически находится в России, на Алтае. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал в эфире телеканала «Россия 1» фото президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с картой тюркского мира, в который была включена значительная часть территории РФ, в том числе Сибирь.

«Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом. Это я как тюрколог говорю», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что лидер турецкой парламентской Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил Эрдогану карту тюркского мира, в который включена значительная часть территории России. На карте в «тюркский мир» были включены: Казахстан, Азербайджан, Балканы, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, часть территорий Монголии и Ирана, а также часть регионов Юга России и Восточная Сибирь.

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