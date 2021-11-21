Власти Польши допускают закрытие границы с Белоруссией из-за мигрантов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не исключает закрытия границы страны с Белоруссией из-за миграционного кризиса, сообщает РИА «Новости».

«Мы думаем над шагами в характере все более серьезных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши», — сказал Моравецкий.

Уточняется, что в настоящее время Польша закрыла лишь один автодорожный пункт пропуска «Кузница».

Ранее сообщалось, что польские силовики пытались насильно выдворить на белорусскую территорию 12 групп мигрантов, свыше 350 человек.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.