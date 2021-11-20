Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Финский политолог назвал абсурдом возможное строительство заграждений на границе... 20:33
Умер экс-посол Ирана в США и ухажер Элизабет Тейлор Ардешир Захеди 20:28
«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ 20:20
Российская фигуристка Хромых одержала победу на турнире в Польше 20:10
Погибшего в ДТП автоблогера Губденского неоднократно лишали прав 20:09
Спикеру Сената Польши Гродзкому прислали посылку со взрывчаткой 20:00
Мбаппе забил самый быстрый гол в карьере 19:53
Футболист «Барселоны» завершит карьеру из-за проблем с сердцем 19:45
Депутат Госдумы Шеремет счел резолюцию Конгресса США по выборам в РФ... 19:42
В Федерации автоспорта Дагестана прокомментировали гибель президента организации... 19:32

Экс-замглавы администрации президента Сурков допустил расширение РФ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Правительство России, как считает бывший заместитель главы администрации президента РФ Владислав Сурков, смогло прекратить «социальный хаос» и в будущем можно ожидать расширения территории страны. Об этом он рассказал в колонке, написанной для «Актуальных комментариев».

«На протяжении веков Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего, никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия», — написал Сурков.

Также он уверен, что РФ «будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика».

Каких-либо сроков, связанных с предполагаемым расширением страны, экс-замглавы АП России не привел.

Колонка Суркова под названием «Куда делся хаос? Распаковка стабильности» вышла 20 ноября. В ней он оценил политическую ситуацию в России и сделал ряд прогнозов, касающихся политического курса.

Ранее Сурков не исключил дестабилизации политической ситуации в России. По его утверждению, не будет зависеть ситуация от государственного строя и правительства.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть