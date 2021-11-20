Экс-замглавы администрации президента Сурков допустил расширение РФ

Правительство России, как считает бывший заместитель главы администрации президента РФ Владислав Сурков, смогло прекратить «социальный хаос» и в будущем можно ожидать расширения территории страны. Об этом он рассказал в колонке, написанной для «Актуальных комментариев».

«На протяжении веков Русское государство с его суровым и малоподвижным политическим интерьером сохранялось исключительно благодаря неустанному стремлению за собственные пределы. Оно давно разучилось, а скорее всего, никогда и не умело выживать другими способами. Для России постоянное расширение не просто одна из идей, а подлинный экзистенциал нашего исторического бытия», — написал Сурков.

Также он уверен, что РФ «будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика».

Каких-либо сроков, связанных с предполагаемым расширением страны, экс-замглавы АП России не привел.

Колонка Суркова под названием «Куда делся хаос? Распаковка стабильности» вышла 20 ноября. В ней он оценил политическую ситуацию в России и сделал ряд прогнозов, касающихся политического курса.

Ранее Сурков не исключил дестабилизации политической ситуации в России. По его утверждению, не будет зависеть ситуация от государственного строя и правительства.