В Крыму оценили признание президентом Болгарии полуострова российским

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков приветствовал заявление президента Болгарии Румен Радев о том, что Крым является российским. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

«Это абсолютно здравое, трезвое, очень правильное решение, которое по большому счету должно абсолютно спокойно и нормально восприниматься в мире. ˂…˃ Так что только приветствовать можно. Хорошее заявление», — подчеркнул Цеков.

Ранее руководитель Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что позиция Минска по Крыму остается прежней.

«Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — подчеркнул Макей.

Накануне депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что президент Белоруссии войдет в историю, если признает полуостров Крым частью России.

Парламентарий подчеркнул, что это даст возможность Лукашенко войти в историю как президенту, который с уважением относится к свободному волеизъявлению жителей Крыма. А республика, по словам Шеремета, заинтересована в развитии экономических отношений с Белоруссией.