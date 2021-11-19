Украина обвинила Россию в атаке на систему здравоохранения

Замминистра здравоохранения Украины Мария Карчевич заявила, что СБУ зафиксировала признаки атаки «пророссийской стороны» на систему здравоохранения государства, пишет «Страна». По ее словам, речь идет о «лживых слухах» об украинских электронных больничных.

«В информационном пространстве наблюдается появление новых, откровенно ложных статей, касающихся реформы е-больничных и в целом работы электронной системы здравоохранения <…> Методами российской пропаганды в Украине пытаются посеять недоверие к государственным медицинским услугам и дестабилизировать ситуацию в системе здравоохранения», — объявила Карчевич, ссылаясь на данные СБУ.

Как пояснила заместитель главы минздрава Украины, распространяются материалы о том, что украинская электронная система здравоохранения не выдерживает и якобы люди отказываются от получения услуг — в таких статьях СБУ фиксирует «известные нарративы российского телевидения».

Ранее сообщалось, что на Украине потребовали наложить эмбарго на все энергоносители из России.